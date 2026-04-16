Израиль

В Нагарии обломками ракеты ранен мужчина

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 16 апреля 2026 г., 23:16 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 23:16
Пресс-служба МАДА

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в Нагарии обломками ракеты ранен мужчина (примерно 40 лет). Его состояние оценивается как средней тяжести, раненый доставлен в медицинский центр Галилеи.

Обломки ракеты упали на автомобили, вызвав их возгорание.

Обстрел произошел менее чем за час до вступления в силу десятидневного прекращения огня, объявленного президентом США Дональдом Трампом.

