x
04 июня 2026
|
последняя новость: 09:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июня 2026
|
04 июня 2026
|
последняя новость: 09:01
04 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава МИД Германии: "Поддержка нами Украины и Израиля могла стоить нам места в Совбезе ООН"

Украина
Германия
ООН
Израиль
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:42
Глава МИД Германии: "Поддержка нами Украины и Израиля могла стоить нам места в Совбезе ООН"
AP Photo/Angelina Katsanis

Германии впервые в своей истории не удалось добиться избрания непостоянным членом Совета безопасности ООН. На тайном голосовании она получила всего 104 голоса, представителями Западной Европы на ближайшие два года станут обошедшие ее Португалия и Австрия.

Германия, член G7 и крупнейшая экономическая держава Европы, не входит в список постоянных членов Совбеза – это США, Россия, Франция, Великобритания и КНР. Однако она шесть раз успешно избиралась в Совет безопасности. ФРГ занимает второе место по размеру взносов в бюджет ООН.

"Это ощутимое поражение. Причина в нашей поддержке Украины, в том, что Россия не хочет слышать такой голос в Совете безопасности. Не секрет, что Россия разжигает недовольство Германией", – заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

"Мы всегда занимали четкую позицию по определенным вопросам. Не все члены ООН разделяют эту позицию. Тот факт, что Германия всегда проявляет особую ответственность в отношении Израиля и Ближнего Востока также могла стоит нам голосов", – добавил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 мая 2026

Франция запросила экстренное обсуждение СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 мая 2026

Суд заморозил санкции против Франчески Альбанезе – антисемитки из ООН