Глава МИД Германии: "Поддержка нами Украины и Израиля могла стоить нам места в Совбезе ООН"

Германии впервые в своей истории не удалось добиться избрания непостоянным членом Совета безопасности ООН. На тайном голосовании она получила всего 104 голоса, представителями Западной Европы на ближайшие два года станут обошедшие ее Португалия и Австрия.

Германия, член G7 и крупнейшая экономическая держава Европы, не входит в список постоянных членов Совбеза – это США, Россия, Франция, Великобритания и КНР. Однако она шесть раз успешно избиралась в Совет безопасности. ФРГ занимает второе место по размеру взносов в бюджет ООН.

"Это ощутимое поражение. Причина в нашей поддержке Украины, в том, что Россия не хочет слышать такой голос в Совете безопасности. Не секрет, что Россия разжигает недовольство Германией", – заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

"Мы всегда занимали четкую позицию по определенным вопросам. Не все члены ООН разделяют эту позицию. Тот факт, что Германия всегда проявляет особую ответственность в отношении Израиля и Ближнего Востока также могла стоит нам голосов", – добавил он.