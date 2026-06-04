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Экономика

Минпрос сокращает финансирование специальных классов для детей в спектре и трудных подростков

Мин.образования
Школьное образование
время публикации: 04 июня 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 10:14
Минпрос сокращает финансирование специальных классов для детей в спектре и трудных подростков
Avshalom Sassoni/Flash90

Министерство просвещения планирует существенное сокращение бюджета классов специального образования и групп риска в обычных старших школах.

Сокращение планируется путем отмены полного финансирования каждого дополнительного ученика сверх норматива для спецкласса.

Для примера, норматив спецкласса для детей в группе риска составляет 25 человек, а для класса детей в аутичном спектре – 7 человек. На данный момент дополнительные ученики сверх норматива финансируются по той же ставке, что и норматив. По новым правилам, каждый дополнительный ученик будет финансироваться по половинной ставке.

Изначально планировалось еще более существенное сокращение – финансировать детей сверх норматива по ставке ученика в обычном классе, однако из-за волны протестов со стороны школ и родителей сокращение было уменьшено.

Данный шаг является попыткой затормозить стремительный рост доли спецобразования в бюджете министерства, который к 2030 году достигнет 30%.

Экономика
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