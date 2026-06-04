ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по боевикам в районе хребта Бофор в Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в последние дни силы бригады "Голани" под командованием 36-й дивизии установили оперативный контроль в районе хребта Бофор на юге Ливана.

По данным армейской пресс-службы, во время наступления на хребет рядом с крепостью Бофор израильские силы обнаружили двух вооруженных боевиков примерно в 150 метрах от своих позиций. По ним сначала нанес удар танк, после чего расчеты БПЛА ВВС Израиля атаковали и ликвидировали боевиков.