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Мир

Хакеры, использовав уязвимость ИИ, взломали страницу Барака Обамы

Хакеры
ИИ
время публикации: 04 июня 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 10:02
Хакеры, использовав уязвимость ИИ, взломали страницу Барака Обамы
https://www.theguardian.com/technology/2026/jun/01/meta-ai-hack-obama-sephora-instagram

Хакеры взломали официальную страницу бывшего президента США Барака Обамы в социальной сети Instagram. При взломе использовался действующий на основе искусственного интеллекта чатбот, разработанный компанией Meta, пишет Guardian.

Последняя публикация на странице бывшего президента датировалась 2017 годом, когда его каденция завершилась. Однако в последнее время на ней появились иранские пропагандистские материалы, включая заявление, что Белый дом находится под контролем шиитов, и фото генерала Касема Сулеймани, ликвидированного командующего подразделения "Кудс" КСИР.

Также были взломаны и другие страницы, в том числе – косметической компании Sephora и главного сержанта космического командования Вооруженных сил США Джона Бентивеньи. Meta поспешила устранить неполадку, удалив размещенный хакерами контент.

Некоторые пользователи сообщили, что им потребовалось несколько часов, чтобы добиться ответа от человека, а не от чатбота. Среди них и те, кто использует социальные сети как источник дохода.

Мир
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