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"Евреям вход запрещен": гостиница в Баварии отказала израильтянам в бронировании номера

Германия
Антисемитизм
Израиль
время публикации: 04 июня 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 09:26
"Евреям вход запрещен": гостиница в Баварии отказала израильтянам в бронировании номера
Генеральное консульство Израиля в Мюнхене

Министерство юстиции федеральной земли Бавария начало расследование антисемитского инцидента, происшедшего при попытке туриста из Израиля забронировать гостиницу Hotel zum Hirschen в городе Лам. На запрос последовал ответ: "Извините, но мы не пускаем в гостиницу евреев".

"Назад в тридцатые? Так отель ответил израильским гостям?" – написала генеральный консул Израиля в Мюнхене Талия Ладор. Она также поблагодарила компанию Booking, которая после обращения пострадавших удалила гостинцу со своего сайта.

"Бесчеловечное заявление "евреям вход запрещен" не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, независимо от попыток внести их в общий контекст. Я ожидаю, что этот инцидент будет проверен с юридической точки зрения", – заявил председатель Совета еврейских общин Германии Йозеф Шустер.

Администрация гостиницы принесла извинения, но он счел их недостаточным. "Я принял его к сведению, но заявление было абсолютно неприемлемым. Тот факт, что кому пришло в голову не только подумать такое, но написать и отправить подобное, просто возмутителен", – цитирует его Judische Allgemeine.

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