"Безек" отменяет услугу "звонок за счет адресата" и предоплаченные телефонные карты
время публикации: 04 июня 2026 г., 09:31 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 09:31
Телефонная компания "Безек" объявила об отмене ряда услуг в связи с практически полным исчезновением спроса на них.
С 4 августа 2026 года будет прекращена услуга звонка за счет адресата ("говайна"). Также прекратится обслуживание предоплаченных карт для звонков с телефона-автомата ("телекарт").
Помимо этих телефонных сервисов, компания прекратит предоставление услуги ISDN BRI - устаревшей цифровой инфраструктуры, использовавшейся для передачи данных и голосовых звонков.