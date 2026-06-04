"Безек" отменяет услугу "звонок за счет адресата" и предоплаченные телефонные карты

Телефонная компания "Безек" объявила об отмене ряда услуг в связи с практически полным исчезновением спроса на них.

С 4 августа 2026 года будет прекращена услуга звонка за счет адресата ("говайна"). Также прекратится обслуживание предоплаченных карт для звонков с телефона-автомата ("телекарт").

Помимо этих телефонных сервисов, компания прекратит предоставление услуги ISDN BRI - устаревшей цифровой инфраструктуры, использовавшейся для передачи данных и голосовых звонков.