Условия на пляжах Израиля: открыт купальный сезон

В эти выходные, 16-18 апреля, погода в прибрежных районах будет переменчивой: в четверг-пятницу по-прежнему жарко, в субботу температура резко понизится. Но для пляжного отдыха погода и в субботу будет достаточно комфортной.

Купальный сезон формально начался 9 апреля. На пляжах появились спасатели. С 15 апреля на побережье Средиземного моря стало заметно больше отдыхающих, на фоне жаркой погоды.

В настоящее время около восточного побережья Средиземного моря иногда встречаются медузы. Пока речь не идет о "сезоне медуз", но при купании следует соблюдать осторожность.

На побережье Средиземного моря днем – 30-32 градуса по Цельсию в четверг-пятницу, около 22 градусов в субботу. При этом температура воды – около 20 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 33-34 градуса. В Эйлатском заливе волны до 0,8 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 22 градуса.

На берегу Кинерета температура днем – 29-33 градуса в четверг-пятницу, около 25 градусов в субботу. Волны до 0,7 м. Температура воды – 19-20 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 31-35 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 22 градуса.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

В последние годы минздрав Израиля не рекомендует применять уксус в случае "ожога" медузой.

Что же делать?

1) Удалить остатки медузы с кожи ватным тампоном или кусочком пластика.

2. Не тереть место укуса, чтобы не усилить проникновение яда в кожу.

3. Промыть место "ожога" морской водой.

4. Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом. Если возникла аллергическая реакция, следует незамедлительно обратиться к врачу.