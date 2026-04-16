"Вы просили ШАБАК шпионить за министром?" На заседании кабинета разразился скандал

На заседании военно-политического кабинета, состоявшегося накануне, вновь произошел скандал между министрами и юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой.

Министры потребовали от юридического советника объяснений по поводу сообщения, опубликованного журналистом I24 News Авишаем Гринцайгом. Согласно опубликованной им информации, Баарав-Миара потребовала от бывшего главы ШАБАКа Ронена Бара передать ей информацию, собранную им в период пребывания в должности по поводу вмешательства Итамара Бен-Гвира в работу полиции. Баарав-Миара хотела использовать эту информацию для подготовки своего заключения перед рассмотрением БАГАЦем петиций с просьбой обязать премьер-министра уволить Итамара Бен-Гвира.

На заседании кабинета министр юстиции Ярив Левин потребовал от Гали Баарав-Миары объяснений. "Я прошу вас ответить пожалуйста в присутствии всех – просили ли вы Ронена Бара шпионить за министром Бен-Гвиром и собирать компрометирующие его материалы?"

Юридический советник правительства ответила, что это "полная чушь" и отказалась продолжать обсуждение этого вопроса.

Левин добавил: "Это очень серьезное происшествие, и глава ШАБАКа Давид Зини должен его расследовать. Только ШАБАК уполномочен расследовать попытки нарушить порядок работы властных структур в демократическом государстве".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу иронически добавил: "Как? Может ли быть, что подобное произошло в Израиле? Наверняка это произошло в Восточной Германии".

В марте 2025 года журналист "Кешет" Амит Сегаль опубликовал информацию о том, что ШАБАК начал секретное расследование в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, отвечающего за работу правоохранительных органов.

Расследование проводилось по распоряжению главы ШАБАКа Ронена Бара, который в сентябре 2024 года писал своим сотрудникам: "Распространение каханизма в правоохранительные органы представляет собой опасное явление, и предотвращение этого является частью миссии ШАБАКа.

Ввиду вовлеченности представителей политического руководства необходимо действовать благоразумно и с осторожностью".

"Необходимо продолжать собирать доказательства и свидетельства вовлеченности политиков в деятельность силовых структур с целью применения силы противозаконными способами", – цитировал 12-й канал один из документов.