Около Бейтина военные застрелили террориста, бросавшего "коктейли Молотова" в израильские автомобили

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы подразделения 636, действующие под командованием бригады "Биньямин", ликвидировали террориста, бросавшего бутылки с зажигательной смесью в израильские автомобили на дороге возле деревни Бейтин, к востоку от Рамаллы.

По данным армейской пресс-службы, в ходе операции в районе Бейтина военнослужащие обнаружили несколько террористов, бросавших бутылки с зажигательной смесью в сторону израильских машин. Бойцы открыли огонь и ликвидировали одного из них.

ЦАХАЛ сообщил, что военные ведут преследование остальных участников нападения.

Источники в ПА опубликовали имя убитого: Хайтам Изз ад-Дин Умар Хамида, 18 лет.