В Ришон ле-Ционе грабителя задержали благодаря анализу ДНК с его вставной челюсти

На этой неделе в мировой суд в Ришон ле-Ционе было подано обвинительное заключение против 62-летнего жителя Лода. Мужчину задержали благодаря анализу ДНК с его вставной челюсти, выпавшей, когда он поспешно покидал квартиру, которую пытался ограбить, сообщает Ynet.

Инцидент произошел в мае. Рано утром обвиняемый проник в квартиру на втором этаже через кухонное окно, закрыв лицо маской и вооружившись фонариком. Когда хозяин квартиры проснулся и вышел в гостиную, то увидел грабителя, который рылся в сумке его жены. Он крикнул ему по-русски: "Что ты здесь делаешь?", и обвиняемый бросился к двери, чтобы сбежать.

Хозяин заблокировал ему путь к отступлению и сорвал с него маску, крича жене, чтобы она звонила в полицию. Грабитель смог добраться до кухонного окна и выпрыгнул, не успев ничего украсть, но оставил в квартире своб вставную челюсть.

Следователи полиции Лода, прибывшие в квартиру, нашли челюсть грабителя и отправили ее на анализ ДНК, с помощью которого грабитель был опознан.