Пресса

"Гаарец": вооруженный резервист совершил преднамеренный наезд на палестинца

время публикации: 25 декабря 2025 г., 18:08 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 18:28
В социальных сетях и в СМИ появилось видео, на котором изображен мужчина в спортивном худи и широкой кипе, наезжающий на квадроцикле ("трактороне") на палестинца.

"Гаарец" сообщает, что речь идет о вооруженном резервисте ЦАХАЛа, который совершил намеренный наезд на молившегося палестинца на обочине дороги в деревне Дир-Джарир к северо-востоку от Рамаллы.

По информации издания, у военнослужащего изъяли оружие, и инцидент рпсследуется.

Видео, опубликованное на странице издания в социальной сети X, показывает снятую из автомобиля сцену: палестинец стоит на коленях на расстеленном на обочине коврике и молится. Рядом с ним маневрируют автомобили. Внезапно на большой скорости появляется квадроцикл, за рулем которого находится мужчина в сером худи и в кипе, и врезается в палестинца.

Палестинец падает, квадроцикл около метра проталкивает его вперед. Мужчина на квадроцикле привстает, машет на палестинца рукой и что-то говорит ему, после чего сдает назад, затем разворачивается и останавливает квадроцикл возле палестинского такси, спешивается и идет выяснять отношения с таксистом. Тем временем сбитый палестинец встает и подходит к ним.

Остается непонятным, почему создатель этого видео вообще начал снимать молящегося у дороги палестинца – если не ожидалась какая-либо провокация.

