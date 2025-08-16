x
16 августа 2025
|
последняя новость: 15:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 августа 2025
|
16 августа 2025
|
последняя новость: 15:09
16 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле Шфарама перевернулся квадроцикл, водитель в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 16 августа 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 13:52
Возле Шфарама перевернулся квадроцикл, водитель в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Молодой мужчина получил тяжелые травмы после того, как квадроцикл (тракторон), которым он управлял, перевернулся на открытой местности недалеко от деревни Рас-Али.

Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в больницу "Рамбам" в Хайфе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2025

В Негеве перевернулся квадроцикл, тяжело травмирован ребенок
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2025

В результате аварии с квадроциклом пострадали двое подростков
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2025

13-летний мальчик погиб при аварии квадроцикла на севере страны