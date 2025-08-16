Возле Шфарама перевернулся квадроцикл, водитель в тяжелом состоянии

Молодой мужчина получил тяжелые травмы после того, как квадроцикл (тракторон), которым он управлял, перевернулся на открытой местности недалеко от деревни Рас-Али.

Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в больницу "Рамбам" в Хайфе.