Возле Шфарама перевернулся квадроцикл, водитель в тяжелом состоянии
время публикации: 16 августа 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 13:52
Молодой мужчина получил тяжелые травмы после того, как квадроцикл (тракторон), которым он управлял, перевернулся на открытой местности недалеко от деревни Рас-Али.
Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в больницу "Рамбам" в Хайфе.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2025