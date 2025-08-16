x
16 августа 2025
Израиль

Возле побережья Яффо перевернулся каяк, два человека погибли

время публикации: 16 августа 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 21:35
Возле побережья Яффо перевернулся каяк, два человека погибли
Пресс-служба МАДА

Возле пляжа Гиват-Алия в Яффо перевернулся каяк с пятью людьми на борту. По информации сайта Ynet, рядом прошла моторная лодка, волна от которой опрокинула каяк.

Вечером в субботу в полицию поступило сообщение о том, что в нескольких метрах от пляжа Гиват-Алия пять человек "оказались в опасной для жизни ситуации". Была начата спасательная операция с участием катеров морской полиции, в воздух был поднят вертолет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что из моря извлечены тела двух мужчин (примерно 25 лет), парамедики констатировали их смерть на месте.

Еще двое пострадавших, среди которых 13-летний подросток, доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне. Врачи оценивают их состояние от средней тяжести до тяжелого.

Поиски пятого человека продолжаются.

