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NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2021 г., 13:40

Посол США в Израиле встретился с Мансуром Аббасом и раввином Каневским

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Посол США в Израиле встретился с Мансуром Аббасом и раввином Каневским

Новый посол США в Израиле Том Найдс провел 16 декабря встречи с главой партии РААМ Мансуром Аббасом и с одним из лидеров литовского направления ультраортодоксального иудаизма раввином Хаимом Каневским.

На встречу с раввином Каневским посла сопровождал депутат Кнессета Ицхак Пиндрус.

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