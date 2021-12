Посол США в Израиле встретился с Мансуром Аббасом и раввином Каневским

Новый посол США в Израиле Том Найдс провел 16 декабря встречи с главой партии РААМ Мансуром Аббасом и с одним из лидеров литовского направления ультраортодоксального иудаизма раввином Хаимом Каневским.

На встречу с раввином Каневским посла сопровождал депутат Кнессета Ицхак Пиндрус.

Good first meeting today with MK Mansour Abbas. We discussed the challenges and opportunities of promoting economic development and a feeling of hope for all people to live together in a diverse, shared society. @mnsorabbas pic.twitter.com/buQXiyobpO