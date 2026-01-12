x
Экономика

Прокуратура США начала расследование в отношении председателя ФРС

время публикации: 12 января 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 05:50
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл
Tom Williams, Pool via AP

Федеральная прокуратура США (офис прокурора округа Колумбия) начала уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла из-за реконструкции штаб-квартиры центробанка в Вашингтоне, пишет The New York Times.

В публикации отмечается, что следствие проверяет, не ввел ли Пауэлл в заблуждение Конгресс относительно масштаба и параметров проекта.

Судя по имеющимся данным, расследование утвердила в ноябре назначенная администрацией Трампа руководитель офиса прокурора округа Колумбия Джанин Пирро. Прокуроры запрашивали у команды Пауэлла документы. При этом пока неясно, созвано ли большое жюри и выпускались ли реальные повестки в рамках подготовки возможного дела.

На фоне сообщений о проверке Пауэлл выступил с публичным заявлением, назвав происходящее попыткой политического давления на ФРС и предупредив о рисках для независимости регулятора.

