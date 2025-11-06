Начата проверка в отношении трех бывших глав ШАБАКа: они хранят секретные документы

Трое бывших руководителей Общей службы безопасности ШАБАК Надав Аргаман, Ами Аялон и Карми Гилон станут фигурантами проверки перед возможным возбуждением уголовного дела в связи с тем, что к петиции против назначения Давида Зини на пост руководителя ШАБАКа они приложили секретный документ – который после ухода из служб безопасности не имеют права хранить.

Как сообщает в четверг, 6 ноября, "Сругим", проверка была начата после подачи бывшими руководителями ШАБАКа петиции, к которой они присоединили подписи примерно 180 бывших сотрудников ШАБАКа и секретный документ о стоящих перед Общей службой безопасности задачах и проблемах.

Они утверждают, что документ демонстрирует проблемы, требующие пересмотра назначения Зини. При этом истцы отказались передать Давиду Зини список имен подписавших иск бывших сотрудников ШАБАКа и сам документ, заявив, что до рассмотрения их иска Зини не имеет права допуска к секретным документам.

Однако БАГАЦ не издал временное постановление, запрещающее Зини вступать в должность, и он возглавил ШАБАК, получив все связанные с этим полномочия. Тем не менее, предшественники продолжали отказываться передавать ему документы, что привлекло внимание руководства прокуратуры и ШАБАКа.

Бывшие главы ШАБАКа были предупреждены что если речь действительно идет о секретных материалах, им грозит допрос с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний и дальнейшее расследование за хранение засекреченной информации.

Давид Зини обратился в суд с требованием обязать подателей иска предоставить ему документы, на которые они ссылаются.