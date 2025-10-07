x
07 октября 2025
07 октября 2025
07 октября 2025
Израиль

Опубликовано имя пограничника, случайно убитого другом в Кирьят-Арбе

время публикации: 07 октября 2025 г., 21:49
Опубликовано имя пограничника, случайно убитого другом в Кирьят-Арбе
AP Photo/Leo Correa

Местный совет Кирьят-Арбы опубликовал имя военнослужащего пограничной полиции (МАГАВ), который погиб в результате трагического инцидента в ночь на 7 октября. Это 20-летний житель Кирьят-Арбы Йосеф Хаим Рабох, сын раввина Элиягу Рабоха.

Йосеф Хаим Рабох был смертельно ранен выстрелом из оружия своего друга, бойца пограничной полиции. Он был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

По информации сайта Ynet, пограничник, из оружия которого был совершен выстрел, задержан, он подозревается в причинении смерти по легкомыслию. По данным предварительного расследования, Йосеф Хаим Рабох сложил пальцы в виде пистолета и направил на товарища, который в ответ выстрелил из своего оружия, которое оказалось заряженным.

