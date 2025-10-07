ЦАХАЛ: в Кирьят-Арбе случайным выстрелом убит военнослужащий
время публикации: 07 октября 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 17:28
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате трагического инцидента в Кирьят-Арбе был убит военнослужащий, находившийся в увольнительной.
Военнослужащий был смертельно ранен неумышленным выстрелом из оружия своего друга, бойца пограничной полиции (МАГАВ).
Пограничник срочной службы, причастный к гибели , задержан. Делом занимается отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ).
Имя погибшего пока не публикуется.
