Два человека пострадали при несчастном случае на стройке в Кирьят-Оно

Двое рабочих получили травмы в результате падения на них тяжелого предмета на строительной площадке на улице Штерн в Кирьят-Оно.

Прибывшие на место происшествия медики МАДА оказали пострадавшим неотложную помощь, после чего эвакуировали их на машинах интенсивной терапии в больницу "Шиба".

Сообщается, что оба пострадавших – мужчины в возрасте примерно 40 лет, один получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии, второй получил сильную травму головы и лица, его состояние средней степени тяжести.