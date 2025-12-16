x
16 декабря 2025
Израиль

Два человека пострадали при несчастном случае на стройке в Кирьят-Оно

время публикации: 16 декабря 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 16:33
Два человека пострадали при несчастном случае на стройке в Кирьят-Оно
Пресс-служба МАДА

Двое рабочих получили травмы в результате падения на них тяжелого предмета на строительной площадке на улице Штерн в Кирьят-Оно.

Прибывшие на место происшествия медики МАДА оказали пострадавшим неотложную помощь, после чего эвакуировали их на машинах интенсивной терапии в больницу "Шиба".

Сообщается, что оба пострадавших – мужчины в возрасте примерно 40 лет, один получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии, второй получил сильную травму головы и лица, его состояние средней степени тяжести.

