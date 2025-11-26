Трагедия на стройке в Рамат а-Шароне: двое рабочих разбились, упав с пятого этажа

Двое рабочих упали с высоты на строительной площадке на улице Боаз в Рамат а-Шароне. Сообщение о несчастном случае поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 10:00.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть двоих мужчин в возрасте около 40 лет: при падении с высоты пятого этажа они получили критические множественные травмы, не оставлявшие шансов выжить.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, на месте трагедии работают криминалисты, а также инспекторы министерства труда.