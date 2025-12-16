Помощник по уходу, гражданин Индии, арестован за истязания подопечного
Сотрудники полиции Глилот арестовали иностранного работника из Индии по подозрению в физическом истязании беспомощного пожилого человека.
По сообщению полиции, подозреваемый, 33-летний гражданин Индии, был помощником по уходу у жителя Рамат а-Шарона в возрасте около 80 лет. После сбора улик против подозреваемого был выдан ордер на арест.
Гастарбайтер доставлен в полицию для допроса, после которого его перевезут в суд для продления срока содержания под стражей.
