Израиль

Помощник по уходу, гражданин Индии, арестован за истязания подопечного

время публикации: 16 декабря 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 16:07
Помощник по уходу, гражданин Индии, арестован за истязания подопечного
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Глилот арестовали иностранного работника из Индии по подозрению в физическом истязании беспомощного пожилого человека.

По сообщению полиции, подозреваемый, 33-летний гражданин Индии, был помощником по уходу у жителя Рамат а-Шарона в возрасте около 80 лет. После сбора улик против подозреваемого был выдан ордер на арест.

Гастарбайтер доставлен в полицию для допроса, после которого его перевезут в суд для продления срока содержания под стражей.

