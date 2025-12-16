Левин вновь попросил назначить судью Кулу контролером расследования дела о военной прокуратуре

Министр юстиции Ярив Левин направил в БАГАЦ петицию, в которой заявил, что не смог найти кандидата на должность контролера расследования дела главного военного прокурора.

По словам Левина, он не сумел найти кандидата, соответствующего критериям, установленным БАГАЦем. В связи с этим, он вновь попросил назначить на эту должность отставного судью Ашера Кулу. "Несмотря на все усилия, министр не смог найти кандидата соответствующего критериям фигурирующим в вердикте суда, и находящегося за пределами системы", - говорится в петиции обращенной в БАГАЦ. Министр юстиции отметил, что судья Ашер Кула временно покинул должность главы Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей.

Высший суд справедливости (БАГАЦ) 16 ноября опубликовал вердикт по апелляциям по делу о военной прокуратуре.

В соответствии с решением, судья Ашер Кула не будет контролировать это расследование. Министр юстиции Ярив Левин представит другого кандидата.

В решении судей говорится, что изначальное предложение министра юстиции назначить главу Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей Ашера Кулу контролером за расследованием по делу о военной прокуратуре не соответствует требованиям закона. Судьи Вильнер, Кнафи-Штайниц и Штайн постановили, что закон не допускает ситуации, при которой глава Управления занимает еще одну официальную должность.