БАГАЦ оставил Левину право выбора контролера расследования дела Томер-Йерушалми

Высший суд справедливости (БАГАЦ) опубликовал вердикт по апелляциям по делу о военной прокуратуре.

В соответствии с решением, судья Ашер Кула не будет контролировать это расследование. Министр юстиции Ярив Левин представит другого кандидата.

В решении судей говорится, что изначальное предложение министра юстиции назначить главу Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей Ашера Кулу контролером за расследованием по делу о военной прокуратуре не соответствует требованиям закона. Судьи Вильнер, Кнафи-Штайниц и Штайн постановили, что закон не допускает ситуации, при которой глава Управления занимает еще одну официальную должность.

В то же время, судьи отклонили и требование юридического советника правительства Гали Баарав-Миары назначить государственного прокурора Амита Айсмана. В вердикте сказано, что прерогатива остается за министром юстиции. "Решение будет рассмотрено в соответствующем порядке", - говорится в вердикте.

За несколько часов до публикации вердикта министр юстиции опубликовал резкое заявление, в котором говорилось: "Есть те, кто опасаются результатов расследования и понимают, что судья Кула не согласится скрывать правду. Нет и не может быть никаких уловок, позволяющих не назначать судью Кула на эту должность".

Напомним, что на прошлой неделе БАГАЦ рассматривал апелляции, поданные против назначения судьи Ашера Кулы, а также против вмешательства юридического советника правительства Гали Баарав-Миары в это расследование.

Судьи заявили сторонам, что кандидатура Кулы неприемлема так же как предложение Баарав-Миары назначить вместо себя государственного прокурора Амита Айсмана. Судья Вильнер предоставила сторонам время для переговоров по компромиссу. Однако переговоры даже не начались, и БАГАЦ опубликовал свой вердикт.