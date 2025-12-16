Комиссия по иностранным делам и обороне утвердила закон ограничения деятельности UNRWA

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне под председательством депутата Боаза Бисмута утвердила к голосованию во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). За законопроект проголосовали единогласно.

Согласно объединенному законопроекту, запрещается поставка электроэнергии и воды на объекты недвижимости, зарегистрированные на UNRWA. Кроме того, государству предоставляются полномочия по изъятию права пользования земельными участками в Израиле, которые использовались агентством в ряде комплексов.