16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 декабря 2025
16 декабря 2025
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Комиссия по иностранным делам и обороне утвердила закон ограничения деятельности UNRWA

Кнессет
UNRWA
Законы
время публикации: 16 декабря 2025 г., 12:43
Комиссия по иностранным делам и обороне утвердила закон ограничения деятельности UNRWA
Chaim Goldberg/FLASH90

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне под председательством депутата Боаза Бисмута утвердила к голосованию во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). За законопроект проголосовали единогласно.

Согласно объединенному законопроекту, запрещается поставка электроэнергии и воды на объекты недвижимости, зарегистрированные на UNRWA. Кроме того, государству предоставляются полномочия по изъятию права пользования земельными участками в Израиле, которые использовались агентством в ряде комплексов.

Израиль
