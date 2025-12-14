Нетаниягу о теракте в Сиднее: "Я говорил, что их политика подливает масло в огонь"
время публикации: 14 декабря 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 14:11
Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал кровавый теракт в Сиднее, где во время празднования Хануки были убиты 11 человек.
"Я их предупреждал, что их политика лишь подливает масло в огонь, – заявил премьер. – Антисемитизм – это раковая опухоль, которая распространяется, когда мировые лидеры молчат".
Отметим, что Биньямин Нетаниягу впервые прокомментировал теракт в Австралии через несколько часов после этого преступления, многие политики уже высказались по этому поводу ранее.
