x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 14:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 14:06
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу о теракте в Сиднее: "Я говорил, что их политика подливает масло в огонь"

Биньямин Нетаниягу
Австралия
время публикации: 14 декабря 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 14:11
Нетаниягу о теракте в Сиднее: "Я говорил, что их политика подливает масло в огонь"
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал кровавый теракт в Сиднее, где во время празднования Хануки были убиты 11 человек.

"Я их предупреждал, что их политика лишь подливает масло в огонь, – заявил премьер. – Антисемитизм – это раковая опухоль, которая распространяется, когда мировые лидеры молчат".

Отметим, что Биньямин Нетаниягу впервые прокомментировал теракт в Австралии через несколько часов после этого преступления, многие политики уже высказались по этому поводу ранее.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025

Теракт во время празднования Хануки в Сиднее: убиты 11 человек, один террорист ликвидирован
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Лидеры Израиля комментируют теракт в Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025

Теракт на месте празднования Хануки в Сиднее, не менее девяти убитых