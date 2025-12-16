x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 11:56
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юрсоветник Кнессета потребовала назначить глав комиссий по образованию и здравоохранению

Кнессет
время публикации: 16 декабря 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 11:37
Юридический советник Кнессета Сагит Афик
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник Кнессета Сагит Афик распорядилась незамедлительно назначить председателей комиссий парламента по здравоохранению и образованию.

Как сообщает "Кан", деятельность этих комиссий практически парализована с того момента, как партия ШАС, депутаты которой возглавляли комиссию, покинули коалицию.

На заседании комиссии по регламенту, в котором принимала участие Сагит Афик, она сказала, что паралич комиссий причиняет ущерб не только им самим, но и всему Кнессету. "Кан" сообщает, что юридический советник Кнессета утвердила передачу одного из законопроектов из комиссии по образованию в комиссию по национальной безопасности. В то же время, юридический советник заявила, что речь идет о единичном случае. Она обратилась к главе коалиции Офиру Кацу с требованием незамедлительно назначить главу комиссии по образованию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook