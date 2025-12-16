Юрсоветник Кнессета потребовала назначить глав комиссий по образованию и здравоохранению

Юридический советник Кнессета Сагит Афик распорядилась незамедлительно назначить председателей комиссий парламента по здравоохранению и образованию.

Как сообщает "Кан", деятельность этих комиссий практически парализована с того момента, как партия ШАС, депутаты которой возглавляли комиссию, покинули коалицию.

На заседании комиссии по регламенту, в котором принимала участие Сагит Афик, она сказала, что паралич комиссий причиняет ущерб не только им самим, но и всему Кнессету. "Кан" сообщает, что юридический советник Кнессета утвердила передачу одного из законопроектов из комиссии по образованию в комиссию по национальной безопасности. В то же время, юридический советник заявила, что речь идет о единичном случае. Она обратилась к главе коалиции Офиру Кацу с требованием незамедлительно назначить главу комиссии по образованию.