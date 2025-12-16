ШАБАС обеспокоен: террористы в тюрьмах утратили всякую надежду, могут начать бунт

Глава Службы тюрем (ШАБАС) Коби Яакоби в ходе заседания парламентской комиссии по национальной безопасности заявил о серьезном риске обострения ситуации в тюрьмах из-за того, что содержащиеся в них террористы потеряли надежду на освобождение. По его словам, в тюрьмах может начаться бунт, сообщает "Исраэль а-Йом".

"Террористы, которые содержатся в тюрьмах и при этом обладают оперативными возможностями, утратили надежду выйти на свободу, она сменилась отчаянием, – заявил Яакоби. – Мы на пороге серьезного инцидента".

Коби Яакоби сообщил, что в настоящее время в израильских тюрьмах содержатся 22573 заключенных, из них 13343 осужденных за уголовные преступления и 9230 заключенных за преступления против безопасности государства. С 7 октября 2023 года количество заключенных выросло на 2300 человек, а с 2021 года – в общей сложности на 3400 человек.

Он сообщил также, что продолжается медленный рост количества сотрудников из ультраортодоксального сектора: в настоящий момент в пенитенциарных заведениях Израиля работают 100 гражданских сотрудников–"харедим", и создается платформа для набора ультраортодоксов на постоянную службу.