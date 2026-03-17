Пресса

WP: разведка США полагает, что иранский режим сохранит власть и станет еще более дерзким

время публикации: 17 марта 2026 г., 08:45 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 08:53
WP: разведка США полагает, что иранский режим сохранит власть и станет еще более дерзким
AP Photo/Vahid Salemi

По оценке американской разведки, несмотря на непрекращающиеся удары по Ирану, режим аятолл на данном этапе сможет сохранить власть. Он ослабнет, но станет еще более радикальным, а влияние Корпуса стражей исламской революции усилится, пишет Washington Post.

США и Израиль нанесли значительный ущерб ракетному потенциалу, ликвидировали аятоллу Хаменеи и десятки представителей военного командования. Но военные расходы США составили 12 миллиардов долларов, погибли 13 военнослужащих, а перекрытие Ормузского пролива привело к энергетическому кризису исторического масштаба.

Источники сообщили WP: с самого начала военных действий американская разведка полагает, что режим сохранится и, возможно, станет еще более дерзким – поскольку, несмотря на атаки, ему удалось уцелеть. При этом арабские союзники США возмущены, что стали мишенью ответных иранских ударов.

По словам европейского источника, "режим КСИР" частично сохранит ракетный и ядерный потенциал и продолжит поддерживать региональных сателлитов, однако его возможности будут ослаблены. "Мы будем в лучшем месте, чем сейчас", – сказал он.

По словам другого информированного источника, несмотря на то, что разведка предоставляла Трампу "отрезвляющую информацию", президент принял решение нанести совместный с Израилем удар. "Разведка все предсказала заранее", – подчеркнул он.

Арабские союзники США в ярости. "Они начали эту войну ради Израиля и бросили нас противостоять атакам самостоятельно", – сообщил изданию высокопоставленный арабский представитель. По его словам, администрация Трампа заверяла их, что конфликт будет скоротечным, и они не готовились к длинной войне. "Нужно покончить с этим как можно скорее", – сказал собеседник агентства.

