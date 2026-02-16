x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газу доставлены еще восемь освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:52
В Газу доставлены еще восемь освобожденных заключенных
AP Photo/Mohamed Arafat

В понедельник, 16 февраля, в Газу были доставлены восемь освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора. Им от 19 до 47 лет.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook