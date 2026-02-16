Омри Ронен, активист движения "Ахим ле-Нешек", вступил в партию "Демократим"

Яир Голан на еженедельном заседании парламентской фракции "Демократим" объявил о присоединении к партии адвоката Омри Ронена, активиста протестного движения "Ахим ле-Нешек".

О том, что Омри Ронен рассматривает возможность участия в политической жизни, около двух недель назад сообщал 12-й телеканал.

Яир Голан отметил, что в жизни Омри Ронена он видит отражение "всей истории Израиля во всей ее красоте и со всей ее невыразимой болью". "Я вижу ребенка, который бегал по тропинкам кибуца, юношу, который стал бойцом и офицером в подразделении "Маглан", студента-резевиста, который 7 октября бросил все и поехал в Негев, в ад. Я вижу здесь также внука покойной Ниры, которая была одной из старожилов кибуца Кфар-Аза и которая была убита террористами в своем доме в "черную субботу", – заявил Голан.

Омри Ронен сказал, что он решил войти в партию "Демократим", "руководствуясь глубоким чувством долга перед государством Израиль и его народом".