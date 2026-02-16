После смерти продюсера Даны Эден приостановлены съемки сериала "Тегеран"

Создатели сериала "Тегеран" решили приостановить проходящие в Греции съемки четвертого сезона в связи со смертью продюсера Даны Эден.

По информации новостной службы N12, съемки будут приостановлены до следующего воскресенья, чтобы все члены съемочной группы смогли почтить память Даны Эден и присутствовать на ее похоронах.

Израильский продюсер Дана Эден, известная работой над сериалом "Тегеран", скончалась в возрасте 52 лет в Афинах. Ее тело было найдено 15 февраля в гостиничном номере. Обстоятельства смерти выясняются. Проводится расследование.