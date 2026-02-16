Возле Нетании разбился парашютист, медики констатировали его смерть

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который упал с большой высоты в районе между пляжем Гааш и пляжем Полег.

На место происшествия прибыли МАДА, пожарные спасатели и полицейские спасатели. По сообщению оперативных каналов пожарно-спасательной службы, парашютист, по всей видимости, разбился, упав на скалу, и получил множественные тяжелые травмы.

После того, как пожарные смогли эвакуировать пострадавшего с высоты с использованием специального оборудования, медики констатировали смерть мужчины.