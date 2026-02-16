Возле Нетании разбился парашютист, медики констатировали его смерть
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:39
В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который упал с большой высоты в районе между пляжем Гааш и пляжем Полег.
На место происшествия прибыли МАДА, пожарные спасатели и полицейские спасатели. По сообщению оперативных каналов пожарно-спасательной службы, парашютист, по всей видимости, разбился, упав на скалу, и получил множественные тяжелые травмы.
После того, как пожарные смогли эвакуировать пострадавшего с высоты с использованием специального оборудования, медики констатировали смерть мужчины.
Ссылки по теме