Израиль

Возле Нетании разбился парашютист, медики констатировали его смерть

Мада
Погибшие
Спасательные операции
Нетания
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:39
Возле Нетании разбился парашютист, медики констатировали его смерть
Пресс-служба МАДА

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который упал с большой высоты в районе между пляжем Гааш и пляжем Полег.

На место происшествия прибыли МАДА, пожарные спасатели и полицейские спасатели. По сообщению оперативных каналов пожарно-спасательной службы, парашютист, по всей видимости, разбился, упав на скалу, и получил множественные тяжелые травмы.

После того, как пожарные смогли эвакуировать пострадавшего с высоты с использованием специального оборудования, медики констатировали смерть мужчины.

