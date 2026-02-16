x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Суд в Милане: израильтянка, задержанная ранее в аэропорту, не может быть экстрадирована в Россию

время публикации: 16 февраля 2026 г., 17:14 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 17:14
Суд в Милане: израильтянка, задержанная ранее в аэропорту, не может быть экстрадирована в Россию
AP Photo/Luca Bruno

В понедельник, 16 февраля, в Милане суд принял решение о невозможности экстрадиции в Россию гражданки Израиля, которая накануне была задержана в миланском аэропорту по запросу российских властей. Об этом редакции Newsru.co.il сообщила Наталья Ригвава, Ассоциация свободных россиян Италии.

Мы пока не располагаем полным текстом документа с решением суда. Подробности уточняются.

14 февраля в группе Associazione dei Russi Liberi в социальной сети Facebook было опубликовано анонимное сообщение о задержании гражданки Израиля в аэропорту Милана по запросу российских властей. Вечером 15 февраля в той же группе сообщалось, что задержанная была освобождена и находится в Милане, ожидая суда по рассмотрению вопроса об экстрадиции. "У семьи уже есть адвокат, о ситуации также уведомлено израильское консульство", – говорилось в сообщении.

Редакция Newsru.co.il 15 февраля по поводу этой ситуации связывалось с МИД Израиля. Официальных комментариев пока не поступало.

