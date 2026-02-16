x
16 февраля 2026
Спорт

Знаменитый израильский дзюдоист Саги Муки объявил о завершении карьеры

Знаменитые спортсмены
Спорт/важное
Дзюдо
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:28 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:28
Знаменитый израильский дзюдоист Саги Муки объявил о завершении карьеры
AP Photo/Vincent Thian

Знаменитый израильский дзюдоист Саги Муки объявил о завершении спортивной карьеры.

Израильские СМИ называют его "последним из золотого поколения".

Ранее объявили о завершении карьеры его товарищи по команде Барух Шмаилов, Петр Пальчик.

Саги Муки - чемпион мира 2019 года, бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, чемпион Европейских игр 2015 года, чемпион Европы 2018 года.

