x
16 января 2026
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2026
|
16 января 2026
|
последняя новость: 12:01
16 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Найдено тело 17-летнего Моше Лодмира из Модиин-Илита, погибшего при паводке

Погибшие
Наводнение
время публикации: 16 января 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 11:11
Найдено тело 17-летнего Моше Лодмира из Модиин-Илита, погибшего при паводке
Пресс-служба ЗАКА

После нескольких дней масштабных поисков, в которых принимали участие полиция, ЦАХАЛ, пожарно-спасательная служба, волонтеры спасательных подразделений и организации ЗАКА было обнаружено тело 17-летнего Моше Лодмира из Модиин-Илита.

Во вторник, 13 января, во время сильных дождей, сопровождавшихся паводками, поступило сообщение о том, что молодого человека унесло потоком в реку Модиин. Он вошел в русло вместе со своим другом, который смог выбраться самостоятельно и вызвал помощь.

После получения сообщения на место были направлены многочисленные спасательные группы из округов Иудея и Самария, Центрального и Иерусалимского, которые прочесывали русло реки при содействии беспилотников и полицейского вертолета.

Ежедневно в поисках участвовали 15 пожарно-спасательных расчетов, крупные силы полиции, ЗАКА задействовала водолазов. Тело погибшего было обнаружено в русле реки в районе комплекса "Адам" и передано на идентификацию в Институт судебной медицины "Абу-Кабир".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

Продолжаются поиски подростка, которого унесло течением в районе Модиин-Илита
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2026

В районе Модиин-Илита подростка унесло течением