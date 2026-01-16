Найдено тело 17-летнего Моше Лодмира из Модиин-Илита, погибшего при паводке

После нескольких дней масштабных поисков, в которых принимали участие полиция, ЦАХАЛ, пожарно-спасательная служба, волонтеры спасательных подразделений и организации ЗАКА было обнаружено тело 17-летнего Моше Лодмира из Модиин-Илита.

Во вторник, 13 января, во время сильных дождей, сопровождавшихся паводками, поступило сообщение о том, что молодого человека унесло потоком в реку Модиин. Он вошел в русло вместе со своим другом, который смог выбраться самостоятельно и вызвал помощь.

После получения сообщения на место были направлены многочисленные спасательные группы из округов Иудея и Самария, Центрального и Иерусалимского, которые прочесывали русло реки при содействии беспилотников и полицейского вертолета.

Ежедневно в поисках участвовали 15 пожарно-спасательных расчетов, крупные силы полиции, ЗАКА задействовала водолазов. Тело погибшего было обнаружено в русле реки в районе комплекса "Адам" и передано на идентификацию в Институт судебной медицины "Абу-Кабир".