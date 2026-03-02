x
02 марта 2026
|
последняя новость: 20:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 20:50
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ЦАХАЛ атаковал объекты фонда "Аль-Кард аль-Хасан", финансирующего "Хизбаллу"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 02 марта 2026 г., 19:58 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 19:58
ЦАХАЛ атаковал объекты фонда "Аль-Кард аль-Хасан", финансирующего "Хизбаллу"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила о завершении серии ударов по объектам фонда "Аль-Кард аль-Хасан", финансирующего террористическую группировку "Хизбалла".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что фонд на протяжении многих лет был главным гражданским финансовым институтом в Ливане, но на практике он использовал деньги граждан для предоставления финансовых услуг "Хизбалле".

В этом фонде "Хизбалла" хранила свои деньги, через него выплачивала зарплаты террористам, а также осуществляла перевод денег за границу. Средства фонда используются для закупки оружия, организации производства.

"Хизбалла" использует в своих интересах экономический кризис, который переживает страна многие годы, она пользуется уязвимым положением граждан и для усиления их зависимости от помощи и укрепления своего военного присутствия", – говорится в сообщении.

Фонд "Аль-Кард аль-Хасан" был основан в 1983 году в качестве "благотворительной структуры", выдающей беспроцентные займы "по исламским принципам". На практике займы часто выдавались под залог ювелирных изделий. США внесли эту организацию в санкционные списки в 2007 году, заявив, что "Хизбалла" использует фонд в качестве прикрытия для своей финансовой деятельности и доступа к международной финансовой системе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 февраля 2026

В Венесуэле арестован финансист "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июля 2025

Госбанк Ливана запретил любые контакты с "кошельком" "Хизбаллы" "Аль-Кард аль-Хасан"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

ЦАХАЛ атаковал 20 объектов финансовых структур "Хизбаллы" и продолжит наносить удары по Дахии ночью