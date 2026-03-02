ЦАХАЛ атаковал объекты фонда "Аль-Кард аль-Хасан", финансирующего "Хизбаллу"

Армия обороны Израиля сообщила о завершении серии ударов по объектам фонда "Аль-Кард аль-Хасан", финансирующего террористическую группировку "Хизбалла".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что фонд на протяжении многих лет был главным гражданским финансовым институтом в Ливане, но на практике он использовал деньги граждан для предоставления финансовых услуг "Хизбалле".

В этом фонде "Хизбалла" хранила свои деньги, через него выплачивала зарплаты террористам, а также осуществляла перевод денег за границу. Средства фонда используются для закупки оружия, организации производства.

"Хизбалла" использует в своих интересах экономический кризис, который переживает страна многие годы, она пользуется уязвимым положением граждан и для усиления их зависимости от помощи и укрепления своего военного присутствия", – говорится в сообщении.

Фонд "Аль-Кард аль-Хасан" был основан в 1983 году в качестве "благотворительной структуры", выдающей беспроцентные займы "по исламским принципам". На практике займы часто выдавались под залог ювелирных изделий. США внесли эту организацию в санкционные списки в 2007 году, заявив, что "Хизбалла" использует фонд в качестве прикрытия для своей финансовой деятельности и доступа к международной финансовой системе.