16 января 2026
Израиль

Жительница Кирьят-Моцкина обвиняется в сотрудничестве с ХАМАСом

Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура Хайфского округа передала в суд обвинительное заключение против 51-летней Рании Дандан из Кирьят-Моцкина, обвиняемой в работе на террористическую организацию ХАМАС и распространении ложной информации в социальных сетях в рамках психологической войны против Израиля.

Расследование велось Общей службой безопасности (ШАБАК) совместно с Прибрежным округом полиции Израиля.

В ходе следствия было установлено, что в течение определенного периода Дандан действовала в цифровом пространстве и помогала продвижению пропагандистских сообщений ХАМАС, создавая фиктивные профили в социальных сетях.

На допросе она сообщила, что действовала из идеологических побуждений, из желания поддержать сопротивление Израилю на фоне войны в секторе Газа. Дандан писала и редактировала публикации в социальных сетях и помогала распространению ложной информации в рамках идеологических усилий и психологической войны, которую вела террористическая организация параллельно с боевыми действиями в секторе Газа против ЦАХАЛа.

