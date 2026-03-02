Талибан разрешил мужчинам бить жен, если это не приводит к переломам и открытым ранам

Власти движения "Талибан" в Афганистане приняли жесткий указ, предусматривающий смертную казнь за однополые отношения между мужчинами, а также допускающий применение мужьями физического насилия к женам при условии, что оно не приводит к переломам или заметным необратимым травмам. Правозащитные организации раскритиковали это решение, назвав его разрушительным, и заявили, что оно еще сильнее ограничит женщинам доступ к защите и справедливости.

Документ был подписан еще в январе, однако широкую международную огласку получил только после того как его передали афганской правозащитной организации "Равадари", опубликовавшей текст. Позже Афганская аналитическая сеть подготовила английский перевод указа. Хотя перечисленные в нем меры наказания и ранее применялись в Афганистане, впервые после вывода войск США и их союзников в августе 2021 года и возвращения талибов к власти они были столь четко зафиксированы в официальном документе. Представители движения заявляют, что их решения основаны на нормах исламского шариата и обладают религиозной легитимностью.

Согласно переводу, если муж причиняет жене серьезные травмы – например, ломает кость, оставляет открытую рану или выраженные синяки, – и она обращается к судье, то он признается виновным и может быть приговорен к 15 суткам лишения свободы. При этом наказание за жестокое обращение с животными предусмотрено более строгое: за организацию боев с участием собак или петухов указ предусматривает до пяти месяцев тюремного заключения.

Документ также предусматривает право отца наказывать ребенка, в том числе за отказ от молитвы. Если же учитель избивает ученика настолько сильно, что причиняет ему перелом, максимальной мерой наказания для него становится увольнение. Правозащитники отмечают, что в условиях, когда женщинам в Афганистане запрещено выходить из дома без сопровождения мужчины-опекуна, новый закон фактически лишает их возможности добиваться защиты даже при серьезном насилии. К тому же по нормам действующего шариатского судопроизводства свидетельские показания женщины имеют вдвое меньший вес, чем показания мужчины.

Правозащитная организация "Равадари", первой обнародовавшая документ, заявила, что он не соответствует даже базовым принципам справедливого суда, включая равенство всех перед законом. Кроме того, указ предусматривает смертную казнь по широкому перечню обвинений. Судья или имам вправе вынести смертный приговор тем, кто распространяет взгляды, "противоречащие исламу", а также тем, кто, по формулировке документа, "упорно" совершает кражи, занимается гомосексуальностью, ересью, колдовством или вступает в сексуальные отношения, отличные от гетеросексуальных. По мнению активистов, размытое определение того, кто считается "мусульманином", дает властям значительную свободу для преследования религиозных меньшинств в многоэтничной стране.