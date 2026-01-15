x
15 января 2026
|
последняя новость: 08:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2026
|
15 января 2026
|
последняя новость: 08:19
15 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Видеообращение Пехлеви: новый Иран немедленно признает Государство Израиль

Иран
Израиль
время публикации: 15 января 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 07:38
Наследник иранского престола в изгнании Реза Пехлеви
AP Photo/Thomas Padilla

Наследник иранского престола в изгнании Реза Пехлеви опубликовал видеообращение, в котором изложил свое видение "дня после" падения режима аятолл Исламской республики.

По его словам, новое руководство в Тегеране немедленно признает Государство Израиль, будет добиваться расширения "соглашений Авраама" и прекратит военную ядерную программу.

Пехлеви призвал "встать на сторону иранского народа", подчеркнув, что падение режима и создание светского демократического правительства "пойдет на пользу региону и миру".

Ранее в интервью агентству Reuters президент США Дональд Трамп заявил, что Реза Пехлеви "кажется приятным человеком", однако он не уверен, что страна примет его в качестве лидера. Трамп добавил, что пока "еще не дошли до этой точки", и он не знает, как Пехлеви повел бы себя внутри Ирана. Говоря о протестах в Иране, Трамп допустил, что режим в Тегеране может пасть, но отметил, что "любой режим может пасть", назвав ближайшее время "интересным периодом".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 января 2026

NBC: Трамп хочет "быстрого и решающего" удара по Ирану, без затяжной войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 января 2026

Трамп: "Нам сообщили, что убийства и казни протестующих в Иране прекратились"