Видеообращение Пехлеви: новый Иран немедленно признает Государство Израиль

Наследник иранского престола в изгнании Реза Пехлеви опубликовал видеообращение, в котором изложил свое видение "дня после" падения режима аятолл Исламской республики.

По его словам, новое руководство в Тегеране немедленно признает Государство Израиль, будет добиваться расширения "соглашений Авраама" и прекратит военную ядерную программу.

Пехлеви призвал "встать на сторону иранского народа", подчеркнув, что падение режима и создание светского демократического правительства "пойдет на пользу региону и миру".

Ранее в интервью агентству Reuters президент США Дональд Трамп заявил, что Реза Пехлеви "кажется приятным человеком", однако он не уверен, что страна примет его в качестве лидера. Трамп добавил, что пока "еще не дошли до этой точки", и он не знает, как Пехлеви повел бы себя внутри Ирана. Говоря о протестах в Иране, Трамп допустил, что режим в Тегеране может пасть, но отметил, что "любой режим может пасть", назвав ближайшее время "интересным периодом".