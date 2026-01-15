NYT: Нетаниягу попросил Трампа отложить военную атаку на Иран

Издание The New York Times со ссылкой на информированный источник в США сообщает, что глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу попросил президента США Дональда Трампа отложить реализацию любых планов военной атаки на Иран.

По информации источника, данная просьба была высказана в среду в ходе беседы лидеров Израиля и США – в тот самый день, когда Дональд Трамп заявил о получении от "важных источников на той стороне" информации о том, что иранский режим прекратил убийства протестующих и не будет проводить казни участников акций протеста.

Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет также попросили Трампа не атаковать Иран, сообщил представитель одной из стран Персидского залива. Они объяснили свою просьбу тем, что американский удар по Ирану может привести к более широкому региональному конфликту.

Параллельно с этим арабские страны просили иранское руководство не атаковать страны региона, если США все же нанесут удар по Ирану. По словам источника, четыре вышеназванных государства координируют свою линию сообщений как для Вашингтона, так и для Тегерана. Два дипломата в регионе также заявили, что ряд арабских стран настоятельно просили администрацию Белого дома, чтобы США не атаковали Иран.

Белый дом отказался от комментариев. В офисе израильского премьер-министра также не смогли сразу предоставить комментарий.