Иран открыл воздушное пространство после заявления Трампа об ослаблении подавления протестов

В четверг Иран открыл свое воздушное пространство после закрытия его ночью. Напомним, воздушное пространство над страной было закрыто для всех рейсов, за исключением международных, имеющих специальное разрешение. Ранее власти Германии рекомендовали национальным авиакомпаниям избегать воздушного пространства, контролируемого Тегераном. Рекомендация будет действовать до 10 февраля. Власти многих стран призвали своих граждан немедленно покинуть Иран.

Как пишет The Washington Post, после объявления о возобновлении полетов над Ираном в небе над исламским государством были зафиксированы пролеты коммерческих лайнеров из Турции и ОАЭ.

Судебные власти Ирана объявили об отмене запланированной казни 26-летнего Эрфана Солтани, которого ранее приговорили к смерти за участие в протестах. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о прекращении убийств и казней протестующих.

После угрозы Трампа нанести удар по иранским объектам в связи с жестокими подавлениями протестов, иранские власти снизили уровень жестокости. Представительница правозащитной организации Hengaw Organization for Human Rights Арина Моради сообщила, что казнь 26-летнего Эфрана Солтани, запланированная на среду, была "отложена".

Судебные власти Ирана подтвердили факт ареста Солтани, заявив, что ему грозит тюремное заключение, а не смертная казнь, и что он обвиняется в "пропагандистской деятельности" и "сговоре против служб безопасности". Правозащитники не считают, что угроза в отношении Эфрана Солтани и тысяч других арестованных участников протестов миновала.

Арина Моради напомнила, что ранее иранский режим неоднократно откладывал казни под давлением иностранных правительств и правозащитных организаций, но затем приводил приговоры в исполнение.