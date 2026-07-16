Внимание, розыск: пропал 32-летний Эйтан Шанани из Холона
время публикации: 16 июля 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 14:03
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 32-летнего Эйтана Шанани, жителя Холона, которого в последний раз видели 15 июля в Гиват-Шмуэле.
Приметы: рост около 1.70, среднего телосложения, короткие темные волосы, короткая борода, карие глаза. Носит очки.
Описание одежды: светлая рубашка и темные брюки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-5027999.