Внимание, розыск: пропал 32-летний Эйтан Шанани из Холона

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 32-летнего Эйтана Шанани, жителя Холона, которого в последний раз видели 15 июля в Гиват-Шмуэле.

Приметы: рост около 1.70, среднего телосложения, короткие темные волосы, короткая борода, карие глаза. Носит очки.

Описание одежды: светлая рубашка и темные брюки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-5027999.