Полиция задержала учителя, подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении школьницы

Полиция сообщает о задержании молодого мужчины (жителя Лода, около 20 лет), работавшего в школе, по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении 12-летней ученицы.

Имена задержанного и жертвы запрещены к публикации.

Арест был осуществлен вечером 15 июля.

Задержанный будет доставлен в суд для слушания дела о продлении срока его содержания под стражей.

По данным СМИ, задержанный преподавал математику.