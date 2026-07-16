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Израиль

Полиция задержала учителя, подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении школьницы

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
время публикации: 16 июля 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 08:54
Полиция задержала учителя, подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении школьницы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании молодого мужчины (жителя Лода, около 20 лет), работавшего в школе, по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении 12-летней ученицы.

Имена задержанного и жертвы запрещены к публикации.

Арест был осуществлен вечером 15 июля.

Задержанный будет доставлен в суд для слушания дела о продлении срока его содержания под стражей.

По данным СМИ, задержанный преподавал математику.

Израиль
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