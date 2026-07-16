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Умер бывший полузащитник московского "Спартака" и молодежной сборной Украины

Футбол
время публикации: 16 июля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 12:55
Умер бывший полузащитник московского "Спартака" и молодежной сборной Украины
AP Photo/Pavel Golovkin

15 июля на 50-м году жизни умер бывший украинский и российский футболист Владислав Дуюн, сообщают российские СМИ.

Причина смерти - рак поджелудочной железы.

Полузащитник выступал за команды "Звезда" (Кировоград). "Металлист" (Харьков). "Спартак" (Москва) (чемпион России 1996 года), "Локомотив" (Нижний Новгород), "Ростсельмаш", "Батайск", "Сокол" (Саратов), "Витязь" (Подольск), "Балтика" (Калининград), "Авангард" (Подольск), "Петротрест" (Санкт-Петербург).

В 1996 году Владислав Дуюн сыграл один матч за молодежную сборную Украины.

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