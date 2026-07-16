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Израиль

Многокилометровые пробки в центре из-за акций протеста "харедим"

Акции протеста
время публикации: 16 июля 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 18:50
Многокилометровые пробки в центре из-за акций протеста "харедим"
Chaim Goldberg/Flash90

Ультраортодоксы, связанные с движением "Пелег Иерушалми", в четверг перекрыли 4-е шоссе в районе развязок Геа, Гиват-Шмуэль и Бней-Брак, протестуя против решения БАГАЦа заморозить вступление в силу закона о прекращении судебного преследования уклонистов.

Сообщается также о перебоях в движении трамвая Гуш-Дана.

Вечером в четверг ожидается акция протеста возле военной тюрьмы №10, где содержатся двое задержанных дезертиров–"харедим".

Ранее полиция предупредила об изменениях в организации движения из-за демонстрации в районе Бней-Брака. Примерно с 16:00 возможны перекрытия шоссе №4 в обоих направлениях на участке от развязки Алуф-Саде до развязки Эм а-Мошавот.

Кроме того, возможны пробки и временные перекрытия на улице Жаботински в Бней-Браке. Полиция рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты и не приближаться к району проведения акции.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2026

Из-за демонстрации в Бней-Браке возможны перекрытия 4-го шоссе и улицы Жаботински