Многокилометровые пробки в центре из-за акций протеста "харедим"

Ультраортодоксы, связанные с движением "Пелег Иерушалми", в четверг перекрыли 4-е шоссе в районе развязок Геа, Гиват-Шмуэль и Бней-Брак, протестуя против решения БАГАЦа заморозить вступление в силу закона о прекращении судебного преследования уклонистов.

Сообщается также о перебоях в движении трамвая Гуш-Дана.

Вечером в четверг ожидается акция протеста возле военной тюрьмы №10, где содержатся двое задержанных дезертиров–"харедим".

Ранее полиция предупредила об изменениях в организации движения из-за демонстрации в районе Бней-Брака. Примерно с 16:00 возможны перекрытия шоссе №4 в обоих направлениях на участке от развязки Алуф-Саде до развязки Эм а-Мошавот.

Кроме того, возможны пробки и временные перекрытия на улице Жаботински в Бней-Браке. Полиция рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты и не приближаться к району проведения акции.