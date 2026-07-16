Из-за демонстрации в Бней-Браке возможны перекрытия 4-го шоссе и улицы Жаботински

Полиция предупреждает об изменениях в организации движения из-за демонстрации, запланированной 16 июля в районе Бней-Брака. Примерно с 16:00 возможны перекрытия шоссе №4 в обоих направлениях на участке от развязки Алуф-Саде до развязки Эм а-Мошавот.

Кроме того, возможны пробки и временные перекрытия на улице Жаботински в Бней-Браке. Полиция рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты и не приближаться к району проведения акции.

На месте будут дежурить сотрудники полиции, которые займутся регулированием движения и обеспечением общественного порядка. В полиции подчеркнули, что не допустят беспорядков, ограничения свободы передвижения и действий, угрожающих безопасности граждан.