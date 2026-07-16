Военнослужащие США смогут получать тестостерон – для повышения эффективности

Военный министр США Пит Хегсет сообщил, что в рамках ежегодной медицинской проверки военнослужащие старше 30 лет будут сдавать тест на тестостерон. Те, у кого он окажется низким, смогут получить гормональную терапию.

"Цель нововведения – обеспечить уровень тестостерона, необходимый, чтобы действовать на самом высоком уровне. Наш долг – представить бойцам лучший медицинский уход в мире. Новая программа делает именно это", – сообщил министр.

Из заявления Хегсета неясно, будет ли предоставлена терапия также и женщинам. Однако сообщаются, что попросить о проверке смогут и военнослужащие младше 30 лет.