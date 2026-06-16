После попытки ракетного обстрела ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во вторник, 16 июня, боевики "Хизбаллы" осуществили попытку ракетного обстрела израильских сил на юге Ливана, ракеты были перехвачены силами ПВО.

Вскоре после этого инцидента ВВС ЦАХАЛа атаковали и уничтожили пусковую установку, использовавшуюся для ракетного обстрела.

ЦАХАЛ также сообщает о нанесении удара по подозрительному автомобилю, замеченному в зоне действия израильских сил. Удар по машине был нанесен после предупредительных выстрелов.