x
16 июня 2026
|
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 20:31
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

После попытки ракетного обстрела ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 16 июня 2026 г., 19:25 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 19:30
После попытки ракетного обстрела ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку "Хизбаллы"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во вторник, 16 июня, боевики "Хизбаллы" осуществили попытку ракетного обстрела израильских сил на юге Ливана, ракеты были перехвачены силами ПВО.

Вскоре после этого инцидента ВВС ЦАХАЛа атаковали и уничтожили пусковую установку, использовавшуюся для ракетного обстрела.

ЦАХАЛ также сообщает о нанесении удара по подозрительному автомобилю, замеченному в зоне действия израильских сил. Удар по машине был нанесен после предупредительных выстрелов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2026

984-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии