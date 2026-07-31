ЦАХАЛ и ШАБАК: ликвидирован участник резни 7 октября, работавший врачом в больнице "Шифа"

Армия обороны Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают, что в четверг, 30 июля, в районе города Газа был ликвидирован Абд аль-Рахима Абд аль-Хая Юсеф Карди – заместитель командира звена в боевом крыле террористической организации ХАМАС. Одновременно Карди работал врачом в больнице "Шифа".

Карди участвовал во вторжении на территорию Израиля и резне 7 октября. В начале войны он был среди тех, кто удерживал в заложниках похищенных Роми Гонен и наблюдательницу Ноа Марциано (после ее убийства он был причастен к удержанию ее тела на территории сектора Газы).

В ходе войны, и особенно в последнее время, Карди продолжал настаивать на осуществлении терактов против сил ЦАХАЛа и мирных граждан. Террорист был ликвидирован ударом с воздуха.